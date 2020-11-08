Понад п’ять тисяч вареників наліпили тернопільські господині для українських воїнів. Також для бійців приготували понад 50 кілограмів квашеної капусти. Улюблені страви воїнів у зону ООС доставлять волонтери.

Ліпити вареники для українських захисників зібралися учасниці ансамблю “Золоті журавки”, а також козаки Тернопільського осередку. Долучилися до благодійної справи і рідні учасників російсько-української війни. Усі працювали натхненно та із задоволенням, – розповіла учасниця акції Марія Ратушняк. Готували вареники із сиром і картоплею.

“Все відбувалося у приємній атмосфері з хорошим настроєм та чудовими українськими піснями у виконанні ансамблю. Щиро вдячні всім за вашу працю та за те, що своєю наполегливістю, розумінням змогли подарувати хороший настрій і зуміли показати свою любов, відданість та прихильність нашим дорогим захисникам, які захищають нас в гарячих точках, і піклуються про те, щоб в наших домівках панували мир та спокій”.

Доставлять вареники у зону ООС волонтери групи “Схід і Захід разом”. Вони збираються у чергову, уже дванадцяту поїзду у зону бойових дій. Окрім продуктів для бійців, повезуть речі першої необхідності для жителів Східної України.