На Тернопільщині волонтери готуються до передвеликодньої поїздки на Східну Україну. Українським захисникам повезуть традиційні пасхальні страви, солодощі, речі першої необхідності.

Пакунки для воїнів готують на “Козацькій фабриці добрих справ”. Приєдналися до благодійної ініціативи учасниці ансамблю “Золоті журавки”.

«У нас кипить робота. Фасуємо продукти харчування для наших захисників в зону операції об’єднаних сил. Щиро вдячні учасникам ансамблю “Золоті журавки” за неодноразову допомогу та підтримку. Божої опіки Вам. В єдності сила народу. Наші воїни неймовірно раді такій підтримці, у цьому вони відчувають, що ми цінуємо їхній подвиг, турбуємося про них», – зазначила волонтерка Марія Ратушняк.

Благодійну ініціативу підтримали також школярі. Вони підготували для українських захисників солодкі подарунки, а також вітальні листівки.