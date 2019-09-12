Літні дні 2019 року надовго закарбуються в пам’яті Івана Крисака.

Каліф на кілька місяців

З легкої руки Зеленського та через довготривалу відпустку Гройсмана заступник Барни тимчасово опинився виконуючим обов’язки голови ОДА. У червні ця роль видавалася тимчасовою, проте внутрішні пертурбації в команді Зе затримали щасливі та золоті миті для потенційного пенсіонера Крисака надовше.

На його долю випала приваблива місія – бути містком між старою порошенківською та новою “зеленською” владою.

Залишивши його тимчасово за старшого, в області в Офісі Президента мали надію, що тимошенківське коріння Крисака відіб’є у нього бажання загравати з колишніми співслуживцями у тернопільському “білому домі”.

Нічого не змінилося

Проте, схоже, старі напрацьовані роками контакти та можливості виявилися сильнішими за оманливу перспективу розчищати Авгієві конюшні старої влади. Натомість, кажуть, Крисак став символічним “домкратом” для порошенківської команди. У них з’явився час для зачистки хвостів, а в деяких випадках й для завершення “темних” справ.

В першу чергу, йдеться про так звані державні гроші, які виділяє Кабмін на інфраструктурні проекти. Не є секретом, що процес освоєння коштів відбувався під пильним та особливим контролем ключових осіб з команди Барни – братів Юриків, Валова, Бабійчука та Кузяка. За ці роки чиновники були “в темі” усіх розкладів. Хтось “цікавився” ремонтом доріг, хтось – будівництвом амбулаторій, хтось – закупівлею обладнання для шкіл, а хтось – “налягав” на все підряд… Коли ж замаячила перспектива позбутися посад, в чиїсь розумній голові виникла ідея передати ключові проекти у відання підконтрольних обласній раді структур, де у порошенківців поки ще своя влада. Щоб, мовляв, новий очільник області (той, що прийде), не “заліз” у “жирні” справи. У цій ситуації Крисак став на бік своїх колишніх співслуживців і “без бою” “підмахнув” текст відповідного розпорядження.

“Гра” в одні ворота

Крізь пальці Іван Богданович також спостерігав за діяльністю решти заступників, які були активними учасниками виборчих баталій братів Барн та інших порошенківців. Навіть сам мимоволі став учасником піар-зустрічі зі списковиком Євросолідарності та віце-прем’єром за сумісництвом Степаном Кубівим. А спроба подати відставку Світлани Беспоповцевої як вчинок Крисака – лише прихований маневр для отримання заступницею часів Барни більш спокійної і непублічної посади в тому самому “білому домі”.

Також не побачили принциповості Крисака в документах, які він підписував. Ще один жирний напрямок – земельний – у команді Пе контролював Ігор Вонс. Сьогодні ми не будемо розповідати про схеми, які останні роки “працювали” на цій ділянці фронту боротьби за ресурси, але зауважимо, що з появою у Крисака права першого підпису кількість підписаних “слизьких” питань різко зросла. Змінили своє цільове призначення з сільсьськогосподарського на комерційне гектари та “сотики”, роздані раніше на львівській трасі. Територіально це землі Тернопільської міської ради, однак правом розпоряджатися ними наділена обласна державна адміністрація. Передані в користування державні землі під будівництво багатоповерхівки у Тернополі та більше 5 га в Бережанах під обслуговування споруд комерційної фірми, що належить особі, близькій до порошенківської команди. Словом, висновок один – Крисак “дотискає” питання, які не встигла завершити самостійно порошенківська команда. І у цьому проекті він виявився надійним союзником. Такий собі “домкрат” для місцевих порошенківців пекучого літа 2019 року.