На тернопільських ринках і в магазинах подорожчали яйця. Ціна зросла в середньому на гривню – кажуть продавці. Відтепер вартість яйця коливається від 3 до 5 гривень.

Вартість домашніх яєць збільшилася на 50 копійок, – каже продавчиня Галина Гой. За її словами, ціни яєць з птахофабрик зросли на гривню.

«Птахофабрики збільшили ціни на свою продукцію. Це, зокрема, пояснюється збільшення собівартості виробництва. Так вони нам пояснювали. Це потягнуло також і ціну на домашні яйця. Нині ціни домашніх коливаються від 3 грн до 5 грн. Ціни яєць з птахофабрик – від 3 грн. Це вищі ціни, ніж минулого року. А загалом таких цін ми напевно ще не спостерігали», – каже жінка.

Продавці додають: зростання цін на яйця восени – сезонна тенденція. Втім, цьогоріч повпливали і загальні тенденції здорожчання продуктів.