Трагічна звістка знову вразила Великоберезовицьку громаду і всю Тернопільщину. Під час боїв на Харківщині загинув 25-річний воїн з села Мар’янівка Андрій Рудий.
Народився Андрій Рудий 6 грудня 1996 року. Навчався у школі села Мар’янівка. Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Після строкової військової служби в армії підписав контракт і став до лав Збройних Сил України. З 2017 року обороняв державу у зоні АТО/ООС. Продовжив захищати Батьківщину і після повномасштабного вторгнення рф на рідну землю.
Про мужнього молодого воїна-десантника Андрія Рудого, який зі «Стугни» знищив 8 російських танків, писала АрміяInform.
“Андрій Рудий безмежно любив Україну, був справжнім патріотом, обожнював історію та рідний край. Завжди був активним, ввічливим, веселим та оптимістичним, а ще – вірним другом.
Жорстока війна забрала життя одного з кращих Синів України, відданого воїна мужнього захисника та професійного військового, який командував протитанковим взводом і знищив багато російських окупантів”, – ідеться у дописі на сторінці Великоберезовицької громади.
В Андрія Рудого залишились мати Олександра, батько Ярослав, брат Святослав і сестра Олена.
Про зустріч тіла полеглого Героя повідомимо згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи…