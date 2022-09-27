Знищив зі “Стугни” вісім танків: на фронті загинув Герой-десантник з Тернопільщини. ФОТО

Трагічна звістка знову вразила Великоберезовицьку громаду і всю Тернопільщину. Під час боїв на Харківщині загинув 25-річний воїн з села Мар’янівка Андрій Рудий.

Народився Андрій Рудий 6 грудня 1996 року. Навчався у школі села Мар’янівка. Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Після строкової військової служби в армії підписав контракт і став до лав Збройних Сил України. З 2017 року обороняв державу у зоні АТО/ООС. Продовжив захищати Батьківщину і після повномасштабного вторгнення рф на рідну землю.

Про мужнього молодого воїна-десантника Андрія Рудого, який зі «Стугни» знищив 8 російських танків, писала АрміяInform.

“Андрій Рудий безмежно любив Україну, був справжнім патріотом, обожнював історію та рідний край. Завжди був активним, ввічливим, веселим та оптимістичним, а ще – вірним другом.

Жорстока війна забрала життя одного з кращих Синів України, відданого воїна мужнього захисника та професійного військового, який командував протитанковим взводом і знищив багато російських окупантів”, – ідеться у дописі на сторінці Великоберезовицької громади.

В Андрія Рудого залишились мати Олександра, батько Ярослав, брат Святослав і сестра Олена.

Про зустріч тіла полеглого Героя повідомимо згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи…