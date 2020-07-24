Відомий тернопільський шоумен та гуморист Віталій Тильний, один із учасників шоу “Вар’яти”, схуд на 34 кілограми і поділився знімками досягнення.

Про це написав його тренер Павло Боровський: схуднення відбувалося в рамках піврічного марафону, повідомляє Golos.te.ua.

“Нещадно знищили 34,4 кг зайвої ваги!!! Віталій Тильний боєць! З такими людьми робота в задоволення!! Спасибі Сергій Притула за те що змотивував! Спасибі всім хто підтримував, і спасибі всім хто не вірив та глузував! Перемагає той, хто дійсно хоче перемогти! І хоч щось для цього робить!”, — написав тренер пан Павло.