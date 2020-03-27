26 березня до працівників Бережанського відділу поліції звернулася мешканка села Волиця. Жінка повідомила про зникнення чоловіка.

27-річний житель району увечері, 25 березня, після сімейного конфлікту покинув домівку і не повернувся.

Поліцейські розпочали пошуки зниклого. Вони виявили авто розшукуваного на узбіччі дороги поблизу села Павлів. У лісопосадці, неподалік знайденого транспорту, поліцейські знайшли мертвого краянина. Розшукуваний покінчив життя самогубством через повішання, повідомляють у поліції.

Тіло чоловіка доправлено до районної лікарні для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ.