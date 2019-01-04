Зниклого жителя Тернопільщини знайшли у лісі

04/01/2019 0
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Повідомлення про зникнення 24-річного хлопця надійшло 2 січня до Монастириського відділення поліції. З проханням розшукати сина до правоохоронців звернулася мешканка районного центру. 

Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби розшукати зниклого парубка. За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, на його пошуки задіяли правоохоронців карного розшуку, кінологів та мешканців прилеглих територій.

Допоки схвильовані родичі не знаходили собі місця, хлопець перебував в лісі. Свою поведінку пояснити краянин не зміг, адже хворіє психічними розладами.

Злочинних проявів щодо жителя району поліція не виявила.

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