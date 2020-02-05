Другого лютого із заявою в Тернопільський відділ поліції звернувся житель Збаража. Чоловік повідомив, що син, 1969 року народження, перестав виходити на зв’язок з рідними.

Розшукуваний підпрацьовував водієм таксі в Тернополі. Чоловіка оголосили в розшук, вказавши автомобіль, на якому він їздив.

За словами Віктора Волощука, начальника Збаразького відділення поліції, у вівторок, четвертого лютого, до батька прийшла сусідка і повідомила, що схоже авто бачила в райцентрі біля їхнього гаража. Чоловік пішов перевірити гаражне приміщення. Відкривши двері, всередині виявив і авто, і сина. Останній ознак життя не подавав. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Чоловік сидів у заведеному автомобілі. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка експерт не виявив.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 з поміткою “самогубство”.