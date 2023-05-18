15-річного Владислава Білика з Тернопільщини знайшли мертвим.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, про це розповіли родичі хлопця.

Владислав зник ще 11 травня – пішов з дому і не повернувся. Відтак, поліція оголосила його у розшук.

Пізніше матір хлопця звернулася до нього через засоби масової інформації. Вона просила його повернутися. Жінка зі старшим братом Владислава перебуває на заробітках у Польщі. Хлопець мешкав в Україні з батьком. Саме конфлікт із татом міг штовхнути юнака на емоційний вчинок. Як повідомляють ЗМІ, у той день батько, будучи напідпитку, вдарив сина, після чого той пішов з дому.

Тіло Владислава знайшли біля рідного села. За попередньою інформацією поліції, слідів насильницької смерті не виявили.

За фактом загибелі юнака розпочато кримінальне провадження.