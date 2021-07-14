Зниклого банкіра з Тернопільщини знайшли аж у Херсоні

Впродовж п’яти днів оперативники Головного управління Нацполіції, Чорткова та Гусятина встановлювали місцеперебування сорокарічного чоловіка.

Про його зникнення повідомила дружина. Жінка заявила, що чоловік ще вранці, 5 липня, вийшов з дому і не повернувся.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили шлях зниклого чоловіка. За попередньою інформацією, він на власному авто поїхав у Рівне, а далі громадським транспортом добрався до Харкова, а звідти у Херсон.

Саме працівники херсонської поліції, які отримали орієнтування, здійснюючи обхід готелів, знайшли чоловіка. Його доправили на Тернопільщину. Наразі він перебуває в Чортківському районному відділенні поліції.

Своє зникнення пояснює тим, що в особистому житті виникли проблеми. Після спілкування з правоохоронцями його відпустять додому.