Кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 61-річного жителя обласного центру.

Тернополянин зателефонував на лінію 102 та під час розмови почав погрожувати працівникам поліції знищити та пошкодити їхнє майно. Правоохоронці оперативно встановили особу додзвонювача. Виявилося, що він не вперше телефонує в поліцію з подібними намірами, повідомляють в ГУ НП.

Співробітники Тернопільського відділу поліції виїхали за місцем проживання чоловіка та застали його в нетверезому стані.

Зловмисником виявився 61-річний тернополянин. Чоловік минулого року декілька разів телефонував до правоохоронців та надавав неправдиву інформацію про замінування міського відділу поліції. За такі дії щодо пенсіонера було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 ККУ – хуліганство, досудове розслідування якого триває. Та це не зупинило тернополянина від нових дзвінків з погрозами працівникам поліції.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.