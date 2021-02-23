Двох малолітніх хлопчиків віком один та два роки горе-матір залишила на бабусю та співмешканця у холодному приміщенні, а сама майже тиждень не з’являлася вдома. Дітей знайшли голодними, брудними та практично без одягу. Резонансна подія трапилась у Бережанах.

12 лютого до наряду поліцейських, що несли службу на одній з вулиць Бережан, підійшов чоловік і попросив допомоги. З його слів, співмешканка залишила на нього й свою матір, котра випиває, двох маленьких дітей, а сама вже майже тиждень не з’являється вдома. Сусіди ж розповіли, що бачили, як діти голі та босоніж ходять по снігу, пише тижневик Номер один.

– Разом із працівниками соціальних служб поліцейські навідалися до помешкання, де проживали діти. Холодних та голодних малюків вилучили та відвезли до педіатричного відділення Бережанської районної лікарні, – розповів начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.

Що цікаво, коли дітей забирали, бабця, яка була напідпитку, просила цього не робити, бо боялася, що коли повернеться донька і дізнається про це, то її відлупцює.

Як повідомили в службі у справах дітей Бережанської міської ради, в обох хлопчиків лікарями підтверджено переохолодження та анемія, вони потребували негайного лікування. Силами міської ради та за допомогою небайдужих бережанців і не лише їх дітей забезпечено одягом, засобами гігієни та ліками, а також продуктами харчування на кілька днів.

До жінки, котра є матір’ю хлопчиків, поліцейським вдалося додзвонитися. Новиною про вилучення дітей вона не була вражена, навпаки, запевнила, що їй байдуже до долі малюків. Наразі вирішується питання про відібрання малечі і, ймовірно, позбавлення матері батьківських прав. До речі, права на п’ятеро старших дітей жінку вже позбавили і вона, за інформацією сусідів, вагітна восьмою дитиною.

Як вдалось дізнатися, діти жили з мамою без батька просто у нелюдських умовах. Будинок, що знаходиться на вулиці Твердохліба поруч з поліклінікою, більше нагадує барак, в якому немає ні газу, ні води, ні світла, він майже не опалюється. На дитячих ліжечках були лише одні матраци, речі розкидані по хаті, біля груби стояло відро з водою, очевидно, для миття посуду, а на плиті – три брудні каструлі. З продуктів харчування – макарони, смалець, паляниця, цибулини і два прострочених пакети молока. Можна лише здогадуватись, як жилося малесеньким дітям у таких нелюдських умовах.

У Бережанській міській раді звернулися до містян та всіх небайдужих людей допомогти цим хлопчикам, адже, як відомо, чужої біди не буває, тим більше, якщо вона стосується дітей.