Вкотре вже звертаюся до цієї дратівливої теми – із зовсім слабенькою надією, що краплина точить камінь. Точити їй, бідолашній, доведеться нескінченно довго – проблема нагальна, пекуча і не послаблюється, а навпаки – з кожним днем стає, здається, дедалі серйознішою…

Пройшовши повз величенький гурт (аж тягне сказати – стадо) студентів вельми гонорового місцевого вишу, здобутки якого добре знані і в Європі (передусім – на його власну думку), я подумав, що вуха мої мають всі шанси зів’янути – доволі гучні гидотні матюки, які лунали з боку шановного освіченого зібрання (причому – представників обох статей), створювали враження, що перебуваєш у якійсь колонії для молодих злочинців. Вдамся до зовсім вже занудливої педагогіки, але студенти зовсім не зважали, що поруч перебували й маленькі діти, які, як відомо, все мотають на вус – майданчик поблизу корпусу славного навчально-наукового закладу став ареною, де панували словесна гидота вкупі з ідіотичним сміхом-реготом. Щось подібне нерідко можна почути і з вікон гуртожитку, які виходять на занедбаний спортивний майданчик – навіть в дні, коли всі сайти сповіщають про чергових загиблих на війні, звідти лунають звуки, що більше личили б якомусь кублу розпусти чи злодійської “малини” чи, як мінімум, веселій “тусовці”: той же дикий регіт, дівочий вереск, гучна музика… Нічого не вдієш – життя триває. В тому числі – й для проректора згаданого вишу з виховної роботи, з його далеко не мізерним посадовим окладом, іконами (припускаю) в кабінеті, різними вишиванково-патріотичними атрибутами, планами виховної роботи, в яких детально розписано, що, коли, де і за чиєю участю. Тільки от дебільній масі, котра вивергає з себе децибели матюків у супроводі дурнуватого сміху, про ці осяйні плани і проєкти нічого не відомо. Точніше буде сказати, вони бачили їх усіх на… все ж утримаюся від дослівного цитування. Цікаво, чи не можна запровадити під час вступної кампанії щось на зразок німецького Idioten Test для кандидатів у водії? Думаю, відсів міг би бути чималим…

Подеколи набираюся сміливості й роблю зауваження отаким безвусим бовдурам, але дедалі більше переконуюся, що таке донкіхотство просто марне – молодіжне середовище оскотинюється і прогресує в плані дебілізації ударними темпами і кволими зусиллями одинаків цього процесу не зупинити.

Іноді виникає думка, що не дуже добру послугу суспільству зробили слова прикордонника, який відіслав російський корабель… за відомою адресою. Ця знаменита нині фраза якось ніби узаконила нецензурщину (яка, заради справедливості, й до того зовсім не була раритетом) і надала право зграям молодих бидляків вправлятися у публічному лихослів’ї скільки душа забажає. Але те, що зрозуміло і виправдано в екстремальній, загрозливій для життя ситуації, зовсім не є прийнятним у повсякденному побуті, повітря в якому, нерідко здається, просто густе від непристойної лексики. Уже й авторитетні люди (вкупі зі святими отцями) висловлювали свою думку з цього приводу, а зрушень – ніяких. Ці зрушення, як на мене, в першу чергу залежать від прийняття жорсткого закону, який встановлював би ваговите покарання за матюки в громадських місцях і такого ж жорсткого контролю за його дотриманням (утопічна мрія?). На педагогів у школах і викладачів усіх місцевих вишів надії не маю – давно помітив, що їхня виховна робота (і без того здебільшого формальна, вона в нинішніх умовах on line взагалі, напевно, тішиться статусом царини, на яку махнули рукою) є просто імітацією діяльності і ніяк не може зрівнятися за своїм ефектом з впливом отої сумнозвісної молодіжної “тусовки”, в якій усі уявлення про пристойність і межі норми поведінки давно осміяні дурнуватим реготом.

А ще приходить, буває, в голову майже крамольна думка: то це задля такої України, такого її майбутнього, гине нині немало українців на фронті? Чим отака “молода зміна” краща за своїх ровесників-російських зайд, перехоплені розмови яких, щедро пересипані огидними тюркськими матюками, нині часто можна почути з екрана телевізора? Отаким є наше “майбутнє”, яке має зовсім спотворене уявлення про свободу, справді варте того, щоб задля нього ризикувати життям, в той час як воно ним сповна насолоджується? Може це й не патріотично, але лайно українське, як на мене, пахне аж ніяк не краще, ніж лайно з Росії…