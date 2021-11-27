Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 26 листопада.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 62 р., Чортківський район;
2 – жінка 76 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 56 р., Тернопільський район;
4 – жінка 79 р., Тернопільський район;
5 – чоловік 74 р., Тернопільський район;
6 – чоловік 65 р., Тернопільський район;
7 – жінка 72 р., Кременецький район;
8 – чоловік 64 р., м.Тернопіль;
9 – жінка 80 р., м.Тернопіль;
Загалом з області за добу зафіксовано 231 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 504 особи.
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