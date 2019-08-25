Напевно, перебуваю вже в тому віці, коли усілякі надмірні шуми, особливо в нічний час, мають властивість не розважати, а дратувати. Із сусідами в цьому плані проблем, на щастя, немає, а от озброєні мотоциклами рокери нерідко створюють дискомфорт. Не кажучи про той заспокійливий шумовий фон, що його тепер постійно створює будівництво неподалік за вікном.

Відповідно, не викликає надмірного захвату і кількаденне завивання на ставі в рамках чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Можна, не напружуючи фантазію, уявити стан мешканців з усілякими вегетативно-судинними приємностями, котрі мешкають поблизу арени змагань, якщо рев двигунів добряче відчувався і у більш віддаленому районі міста. Розумію – місто, яке щосили претендує на європейськість, мусить мати якусь традиційну “родзинку”, яким би приваблювало туристів і викликало в них бажання завітати сюди ще не раз.

Найперше – саме про привабливість. Специфічну і, сказати б, неоднозначну (хоча людські смаки, звичайно, дуже різняться). Як було повідомлено, Управління ЖКГ надіслало листи у відповідні служби, ОДА та РДА, правоохоронні органи. Причиною цих депеш є наявність різкого специфічного запаху (ймовірно, органічного походження), який впродовж останнього тижня спостерігається на частині території Тернополя. У повідомленнях, зокрема, йдеться про численні скарги містян а також наявність значного потоку туристів з нагоди Дня “файного” (виявляється, ще й достатньо пахучого) міста і отої самої водно-моторної забави на ставу.

Таким чином, у тих, хто в ці дні затикав у вуха “беруші” а то й обмотував голову рушниками з’явилися несподівані й таємничі союзники. Тепер можна припустити, що в наступні роки число бажаючих завітати на тернопільський став і, відповідно, ревіння на ньому зменшаться Ці союзники швидше таки таємничі, оскільки несподіванкою їхню діяльність не назвеш. Кілька років тому вже повідомлялося про неповторні фекальні аромати – наслідки агротехнічних інновацій місцевих підприємців. Не виключено, цього разу вони розвинули свою активність саме в цю святкову пору – якщо, звичайно, не припустити підступів клятих ворогів держави.

Ігор Дуда