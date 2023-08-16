Чорна звістка важким болем знову вразила Заліщицьку громаду.

Ворожа куля забрала життя ще одного мужнього захисника України – Пастеркевича Олександра. Він самовіддано став на захист нашої землі від російських окупаційних військ.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради висловив співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

“Розділяємо біль утрати та низько схиляємо голову в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати за найдорожчою для Вас людиною. Світлий спомин про земляка залишиться в наших серцях.

Світла і вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Заліщицької міськради.