18 летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 42 р., Тернопільськийрайон;
- чоловік 64 р., Тернопільський район;
- жінка 78 р., Тернопільський район;
- жінка 77 р., м. Тернопіль;
- чоловік 72 р., Чортківський район;
- жінка 72 р., Чортківський район;
- жінка 68 р., Чортківськийрайон;
- жінка 38 р., Чортківський район;
- жінка 64 р., Чортківський район;
- чоловік 66 р., Тернопільський район;
- жінка 73 р., Тернопільський район;
- жінка 58 р., Чортківський район;
- жінка 71 р., Чортківський район;
- чоловік 73 р., м. Заліщики;
- жінка 80 р., м. Тернопіль;
- жінка 68 р., м. Тернопіль;
- жінка 83 р., м. Тернопіль;
- жінка 60 р., Чортківський район.
Згалом за добу зафіксували 435 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 346 осіб.
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