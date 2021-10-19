18 летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 42 р., Тернопільськийрайон;
  • чоловік 64 р., Тернопільський район;
  • жінка 78 р., Тернопільський район;
  • жінка 77 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 72 р., Чортківський район;
  • жінка 72 р., Чортківський район;
  • жінка 68 р., Чортківськийрайон;
  • жінка 38 р., Чортківський район;
  • жінка 64 р., Чортківський район;
  • чоловік 66 р., Тернопільський район;
  • жінка 73 р., Тернопільський район;
  • жінка 58 р., Чортківський район;
  • жінка 71 р., Чортківський район;
  • чоловік 73 р., м. Заліщики;
  • жінка 80 р., м. Тернопіль;
  • жінка 68 р., м. Тернопіль;
  • жінка 83 р., м. Тернопіль;
  • жінка 60 р., Чортківський район.

Згалом за добу зафіксували 435 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 346 осіб.