У місті Лодзь один українець завдав удар ножем своєму земляку, в результаті чого 24-річний хлопець прямо на місці помер.

Про це повідомляє місцевий портал Onet.pl, передає Країна.

У повідомленні говориться, що все сталося під час спільного розпиття спиртних напоїв. 42-річний громадянин України вдарив ножем свого 24-річного співвітчизника. Врятувати пораненого не вдалося.

Сталося це 13 грудня в одному з хостелів, що знаходиться в центрі міста. Зараз громадянину України пред’явлено обвинувачення у вбивстві.