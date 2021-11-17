Cьогодні, 16 листопада, стало відомо про смерть відомої лемкині та громадської діячки Лариси Сороки.

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці “Музейний Комплекс Лемківське Село”.

Лариса Сорока чимало зробила для збереження лемківської культури, брала участь в проведенні фестивалю “Дзвони Лемківщини” тощо.

“Дорога лемківска родино! Страшна вістка: гнес 6:30 зраня, гмерла Лариса Сорока – Гойняк. Моя Гойнякова….Боже, як тото прийняти????”, – повідомили у Музейному Комплексі Лемківське Село.



До слова, жінка захворіла на COVID-19 і боролася з важкою недугою. Просила у знайомих та рідних про молитву за швидке одужання, пише 0352.ua.