Знов граната: на Тернопільщині правоохоронці запобігли трагедії

16/02/2019 0
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Небезпечний вибуховий пристрій вилучили у жителя району  працівники. Тернопільського відділення поліції. Чоловік зберігав небезпечні предмети у власному будинку.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що чоловік може зберігати на господарстві небезпечні предмети. У ході перевірки вона знайшла своє підтвердження.  Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли предмети, схожі гранату запал до неї та димову шашку. Знайдене поліцейські направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження за частини 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Як зазначають у поліції, порушнику може загрожувати покарання від двох до п’яти років ув’язнення.

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