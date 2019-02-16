Знов граната: на Тернопільщині правоохоронці запобігли трагедії
Небезпечний вибуховий пристрій вилучили у жителя району працівники. Тернопільського відділення поліції. Чоловік зберігав небезпечні предмети у власному будинку.
Поліцейські отримали оперативну інформацію, що чоловік може зберігати на господарстві небезпечні предмети. У ході перевірки вона знайшла своє підтвердження. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли предмети, схожі гранату запал до неї та димову шашку. Знайдене поліцейські направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження за частини 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Як зазначають у поліції, порушнику може загрожувати покарання від двох до п’яти років ув’язнення.
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