Знов граната: на Тернопільщині правоохоронці запобігли трагедії

16/02/2019 Розмір тексту:

Небезпечний вибуховий пристрій вилучили у жителя району працівники. Тернопільського відділення поліції. Чоловік зберігав небезпечні предмети у власному будинку.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що чоловік може зберігати на господарстві небезпечні предмети. У ході перевірки вона знайшла своє підтвердження. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли предмети, схожі гранату запал до неї та димову шашку. Знайдене поліцейські направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження за частини 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Як зазначають у поліції, порушнику може загрожувати покарання від двох до п’яти років ув’язнення.