Минулих вихідних вогнеборцями Тернопільщини ліквідовано 13 пожеж, з яких 7 – паління очерету, сухої трави та сміття.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

Так, 2 липня о 11:24 у с. Великий Ходачків Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа очерету на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 12:44 – у с. Коржківці Лановецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі 70 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 14:00 – у с. Висипівці Озернянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 3 га. Пожежу ліквідовано черговими караулами 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Озерна;

о 15:42 – у м. Бережани Тернопільського району на вул. Вільхівецька виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 20:36 – у с. Вовківці Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

3 червня о 14:47 у с. Копичинці Копичинецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 16:17 – у с. Бурканів Золотниківської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди с.Золотники.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.