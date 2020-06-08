Минулої доби на Тернопільщині виявили дев’ятнадцять нових випадків зараження коронавірусом.

Десятеро осіб інфікувалися у Тернопільському районі, семеро — в обласному центрі, по одному випадку зараження підтвердили у Кременецькому і Заліщицькому районах.

Учора епідеміологи провели 146 ПЛР-досліджень для жителів Тернопільщини, і ще п’ятсот зразків доставили із Волинської області. Зі 146 осіб у 19-ти коронавірус підтвердився, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак рівень інцидентності у регіоні підвищився.

“Одужало за період спостереження близько тисячі осіб, у тому числі 240 медиків. У місті Тернополі одужало дев’яносто двоє людей. Показник інцидентності за останні сім днів 12 випадків на сто тисяч. Через спалах на станції швидкої допомоги в місті додалося 30 випадків коронавірусу. На загал ситуація в місті є стабільною і керованою. Але на цьому випадку хочу наголосити на тому, що послаблення карантину не означає невиконання санітарно-епідеміологічних вимог, постанов головного санітарного лікаря. Якщо будуть нехтувати вимогами щодо дезрежиму, засобів захисту, дотримання соціальної дистанції, дотримання вимог щодо площі на одного відвідувача, ми ризикуємо погіршити ситуацію. Ситуація в місті тривалий період була стабільною завдяки нашій спільній роботі, а також дотриманню вимог”.

Уже четвертий день поспіль на Тернопільщині виявляють майже по два десятки інфікованих COVID-19. Негативну тенденцію пов’язують із нехтуванням санітарно-епідеміологічними правилами.

Софія Романська

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