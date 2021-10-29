17 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 28 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

  • чоловік 39 р., Тернопільський район;
  • жінка 56 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 80 р., м. Тернопіль;
  • жінка 50 р., м. Тернопіль;
  • жінка 71 р., Тернопільський район;
  • чоловік 69 р., Тернопільський район;
  • жінка 52 р., Кременецький район;
  • жінка 85 р., Чортківський район;
  • чоловік 41 р., Чортківський район;
  • жінка 79 р., Тернопільський район;
  • жінка 65 р., Тернопільський район;
  • чоловік 69 р., Чортківський район;
  • жінка 65 р., Тернопільський район;
  • чоловік 63 р., Тернопільський район;
  • жінка 72 р., Кременецький район;
  • жінка 81 р., Тернопільський район.

Загалом протягом доби в області зафіксовано 711 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 434 людини.