17 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 28 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
- чоловік 39 р., Тернопільський район;
- жінка 56 р., м. Тернопіль;
- чоловік 80 р., м. Тернопіль;
- жінка 50 р., м. Тернопіль;
- жінка 71 р., Тернопільський район;
- чоловік 69 р., Тернопільський район;
- жінка 52 р., Кременецький район;
- жінка 85 р., Чортківський район;
- чоловік 41 р., Чортківський район;
- жінка 79 р., Тернопільський район;
- жінка 65 р., Тернопільський район;
- чоловік 69 р., Чортківський район;
- жінка 65 р., Тернопільський район;
- чоловік 63 р., Тернопільський район;
- жінка 72 р., Кременецький район;
- жінка 81 р., Тернопільський район.
Загалом протягом доби в області зафіксовано 711 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 434 людини.
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