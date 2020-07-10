Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України склали абітурієнти на Тернопільщині. Для участі у тестуванні зареєструвалося 8325 вступників. Втім, не прийшло на іспит майже три тисячі осіб.

На Тернопільщині працювало 34 пункти тестування. Спостерігачі зареєстрували два порушення. Абітурієнти намагалися скористатися мобільними телефонами для списування.

«Історія України може зараховуватися як державна підсумкова атестація. Але відповідно до цьогорічних нововведень, відбувається це за бажанням випускника. Відтак деякі одинадцятикласники скористалися своїм правом не складати ЗНО. Тест з історії України складався з 60 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 150 хвилин. Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України. Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання №1-30, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 47 балам. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи – 94 бали», – розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Результати ЗНО з історії України будуть відомі до 10 липня. За абітурієнтами залишається право на апеляцію у разі їхньої незгоди з отриманими балами.

Софія Романська