Тернопільським абітурієнтам доведеться складати тестування з математики. Оскільки у Міністерстві освіти і науки України вирішили запровадити державну підсумкову атестацію з цього предмету. Втім, нововведення запрацюють у 2021 році.

Цього року обов’язковим іспитом залишається лише державна підсумкова атестація з української мови та літератури. Без складання тестування з цього предмету не видадуть атестат про загальну середню освіту. Відтак ЗНО не уникнути учням ПТУ та студентам коледжів, – зазначає директор Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк. А наступного року доведеться пройти аналогічне випробування з математики.

«ДПА – це обов’язковий іспит для отримання атестату про середню освіту, а ЗНО необхідне для вступу до вищого навчального закладу. У 2021 році ДПА (у формі ЗНО) з математики для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковим, а ЗНО залишатиметься за вибором абітурієнта. Щодо української мови та літератури, то цей предмет необхідний при вступі на будь-яку спеціальність».

Додамо, наразі триває реєстрація на пробне ЗНО. Його проводять, щоб абітурієнти могли підготуватися до основної сесії ЗНО. Пробні іспити відбудуться з 21 по 28 березня 2020 року.

Софія Романська