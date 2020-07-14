ЗНО з біології склали тернопільські абітурієнти. Для участі в тестуванні зареєструвалися 2757 абітурієнтів. Проігнорувала іспит майже третина вступників.

В області ЗНО з біології проходило у дванадцяти пунктах тестування. Жодного порушення під час іспиту не зафіксували, – запевнив заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. На вирішення завдань абітурієнтам виділили дві години.

«Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології складався з 50 завдань. За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з біології, дорівнює 82 балам. Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з біології відбудеться за підсумками засідання експертної комісії».

Результати тестування з біології будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО 25 липня. Попереду у вступників тестування з географії та хімії. Основна сесія завершується 17 липня.

Софія Романська