ЗНО на Тернопільщині: які нововведення запроваджені цього року

45 пунктів створили на Тернопільщині для проведення зовнішнього незалежного оцінювання-2021.

Як повідомив відповідальний за організацію тестування Юрій Шайнюк, в області зареєструвалося для участі в основній сесії десять тисяч абітурієнтів.

Одинадцятикласники вже склали ЗНО з хімії. Під час цього іспиту працювало два пункти тестування, вони прийняли майже триста абітурієнтів. Іспити проходили з дотриманням правил карантину.

«Цього року у Тернопільській області — 10 769 тисяч учасників ЗНО. У цьому році учні звільнені від обов’язкової державної підсумкової атестації. Також є ще деякі нововведення, які зокрема, стосуються математики, іноземних мов, української мови та літератури. Для тих, хто йде на технічні спеціальності, їм не потрібно складати українську мову та літературу, достатньо скласти лише українську мову», – зазначає Юрій Шайнюк.

Через необов’язковість державної підсумкової атестації, може поменшати учасників ЗНО. Торік їхня кількість скоротилася на чверть.