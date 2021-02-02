Розпочалася реєстрація для участі у ЗНО-2021. Вона триватиме до 5 березня. А тестування проходитиме з 21 травня по 15 червня.

Щоб зареєструватися, необхідно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти. Як повідомив відповідальний за проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із 5-ти навчальних предметів. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною.

«У ЗНО-2021 є деякі зміни. Обов’язковими предметами є українська мова, математика (математика базова рівня). Далі абітурієнти вибирають між історією і іноземною мовами. Четвертий предмет також за вибором учасника ЗНО. Важливо те, що цього року державна підсумкова атестація у формі ЗНО проходитиме з 4 предметів, а не з трьох, як це було минулого року».

Результати зовнішнього незалежного оцінювання-2021 буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.