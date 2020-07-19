Близько чотирьох сотень абітурієнтів зареєструвалося на Тернопільщині для участі у ЗНО з хімії. Іспит проходив у двох пунктах тестування — у тернопільських школах №15 та №16. За словами спостерігачів, обійшлося ЗНО з хімії без порушень.

Тестування з хімії тривало протягом двох з половиною годин. Абітурієнти виконували 52 завдання. “Якщо розібратися, то ЗНО з хімії нескладне. Але всеодно потребує розуміння багатьох моментів. Я два роки посилено готувалася з репетиторами, проходила пробні тестування, то на самому ЗНО важко не було, хоча перед тим мала певне хвилювання. Хочеться отримати максимально високі бали, щоб вступити на бюджету форму навчання у медичний університет”, – каже абітурієнтка Олеся Гук.

Результати іспиту з хімії оприлюднять 29 липня, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Перевіряють роботи учасників ЗНО за допомогою комп’ютерних програм. “На виконання завдань учасникам було виділено 150 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, дорівнює 74 балам. За вибором випускника, результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація. Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з хімії відбудеться за підсумками засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО не пізніше 28 липня”.

Отже, основна сесія ЗНО-2020 на Тернопільщині завершилася. Втім, попереду додаткова сесія, яка розпочнеться 24 липня і завершиться 10 серпня. А далі стартуватиме вступна кампанія, яка цьогоріч відтермінована майже на місяць.

Софія Романська