Вчора тернопільські абітурієнти склали ЗНО з біології. У тестуванні взяло участь 1635 випускників, – повідомив заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Наступним предметом буде географія, складатимуть її 11 червня. А завершиться цьогорічна сесія ЗНО іспитом з хімії 13 червня.

Іспит з біології абітурієнти складали упродовж двох годин. Учасники тестування виконали близько п’ятдесяти завдань. «Загалом завдання не були дуже складними, повністю відповідали шкільній програмі. Думаю, для тих, хто готувався, можна було з легкістю їх виконати. Мені біологія просто необхідна, бо хочу вступити у медичний університет. Тому дуже мені потрібні високі бали з цього предмету», – каже абітурієнтка Ольга Заяць.

З середини червня оголосять результати ЗНО. Зокрема, 14 червня обіцяють повідомити оцінки з найбільш масового іспиту – української мови та літератури. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, визначення офіційних результатів ЗНО з української мови і літератури відбуватиметься у декілька етапів. Спочатку запланована комп’ютерна обробка сертифікаційних робіт учасників ЗНО та перевірка екзаменаторами завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. На наступному етапі, спеціально створена експертна комісія з питань визначення результатів ЗНО, ухвалить рішення про встановлення порога «склав/не склав». Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий бал, вважатимуться такими, хто тест не склав.

Софія Романська