Вночі 19 лютого нетверезий водій на «пежо» зніс 18 метрів парапету та в’їхав у трамвайну зупинку на вул. Сахарова у Львові.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, близько 2-ї години ночі автомобіль Peugeot Partner здійснив наїзд на трамвайну зупинку і знищив 18 парапету, а також, пошкодив прилеглу інфраструктуру. Водій втік з місця пригоди, передає Діло.

«Переглянувши відео з камер спостереження, патрульні були вражені не лише швидкості, на якій сталася ДТП, а й те, яким чином водій і з пасажирами пхали автомобіль», – зазначили у патрульній поліції.

Авто разом з водієм та ще двома пасажирами патрульні затримали на вулиці Кастелівка. Усі, включно з водієм, були нетверезими.

Як повідомили у поліції, 23-річний мешканець міста Тернопіль відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На нього склали протоколи: за ч.1. ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП; за ст.122-4 (Втеча з місця ДТП) КУпАП; за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Також на водія та його друзів винесли постанови за куріння в публічних місцях, і, окремо, кожен з пасажирів отримав постанови за появу в нетверезому стані в громадському місці.