Знятий в Тернополі кліп став популярним в інтернеті. ВІДЕО
22/02/2019 0
Розмір тексту:
Кліп тернопільського гурту набирає обертів.
Досить велику кількість переглядів впродовж першої доби на Ютуб набрало відео групи «TVORCHI» на їхню пісню «Believe» («вірити» – англ.). За перший день майбутній хіт набрав 170 тисяч переглядів, кількість яких швидко зростає.
«TVORCHI» – це молодий гурт, учасники якого проживають в Тернополі. Відео, до речі, знімали теж в нашому місті. Локацією обрали старий завод в радянському стилі. Знімали тернопільські оператори при температурі -7 градусів. Найважче було приховати, зізнаються, як від холоду тремтіли руки.
Переглянути кліп гурту «TVORCHI» можна тут:
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Тернопільські гвардійці писали диктант
- Знятий в Тернополі кліп став популярним в інтернеті. ВІДЕО
- “Мало, хто вірив, але сьогодні ми маємо практичний результат”, – Степан Барна про відбудову військового містечка у Чорткові. ФОТО, ВІДЕО
- Неподалік Тернополя впіймали двох браконьєрів
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...