Знятий в Тернополі кліп став популярним в інтернеті. ВІДЕО

22/02/2019 0
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Кліп тернопільського гурту набирає обертів.

Досить велику кількість переглядів впродовж першої доби на Ютуб набрало відео групи «TVORCHI» на їхню пісню «Believe» («вірити» – англ.). За перший день майбутній хіт набрав 170 тисяч переглядів, кількість яких швидко зростає.

«TVORCHI» – це молодий гурт, учасники якого проживають в Тернополі. Відео, до речі, знімали теж в нашому місті. Локацією обрали старий завод в радянському стилі. Знімали тернопільські оператори при температурі -7 градусів. Найважче було приховати, зізнаються, як від холоду тремтіли руки.

Переглянути кліп гурту «TVORCHI» можна тут:

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