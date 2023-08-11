Зняла понад сто тисяч гривень: тернополянина обікрала молодиця, з якою він познайомився у парку

Жінка за допомогою краденого мобільного телефона зняла гроші з банківської картки потерпілого. Чужі кошти витратила на власні потреби.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 45-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа викрала у нього мобільний телефон та близько 1 000 гривень. Також з банківської картки чоловіка зникло понад 100 тисяч гривень.

Оперативники карного розшуку встановили обставини події та осіб з якими напередодні спілкувався заявник. У протиправному викрили 23-річну мешканку Тернополя. З нею потерпілий познайомився у парку. Зловмисниці вдалося викрасти у нього мобільний телефон та декілька разів зняти готівку в банкоматі з його картки. Загальна сума, якою заволоділа лиходійка, – 105 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянки слідчі кваліфікують за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.