Зняла куртку з манекена: неповнолітню ученицю підозрюють у крадіжці

Співробітники Бучацького відділення поліції у вчиненні крадіжки підозрюють 17-річну жительку одного з сіл району. Дівчина поцупила куртку з манекена, що стояв біля входу в торговий заклад.

До поліцейських із заявою звернулася власниця магазину та повідомила, що хтось викрав жіночу куртку, яка була одягнена на манекен. Вартість втраченого – понад 800 гривень.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили зловмисницю, причетну до крадіжки. Нею виявилася 17-річна учениця місцевого училища.

Дівчина у скоєному зізналася. Викрадену куртку вилучено. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ККУ.