Тернопільський сегмент популярної соціальної мережі фейсбук вже декілька днів обговорює роботи, які розпочалися на старому млині в центрі Лановець.

Першим про це заговорив священик-блогер місцевої церкви.

І от виявилось, що млин вирішив реконструювати його власник – підприємець, аграрій, меценат, відомий в області господар Іван Чайківський.

“Відновлюємо минуле, щоб мати майбутнє. Давно мріяв запустили в роботу млин, що в центрі Лановець. Технології пішли вперед, млини вже зараз значно технологічніші, тому саму споруду вирішили перепрофілювати під кафе та магазин Студія м’яса. Зберігаємо та відновлюємо всі оригінальні конструктивні елементи. Думаю, Лановецька міська рада ǀ Lanivtsi City Council вже скоро матимуть ще одну родзинку міста”. – написав він в себе на фейсбуці, опублікувавши фото огляду об’єкта.

Таких, як пан Чайківський прийнято називати “внутрішніми інвесторами”, які створюють, будують, розвивають, дбаючи про економіку краю.