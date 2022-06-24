Під час патрулювання Тернополя на вулиці Лозовецькій правоохоронці зупинили чоловіка. При перевірці його документів стало відомо, що це місцевий житель, 1993 року народження. Проте на даний час чоловік ніде не зареєстрований. Спілкуючись з поліцейськими він зізнався, що в барсетці має гранату.

На місце події оперативний працівник Тернопільського райуправління поліції викликав слідчо-оперативну групу. За словами підозрюваного, небезпечний предмет він знайшов кілька днів тому на вулиці. Підібрав та носив весь час із собою.

За словами експертів, при попередньому огляді граната 83 УЗРГМ-2 583 має всі ознаки бойової і при неправильному використанні могла здетонувати. Вибуховий пристрій передали на експертизу в НДКЦ.

Тернополянина затримали згідно зі статтею 208 КПК. Йому інкримінують ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство.

Працівники вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини виїжджають на усі повідомлення без виключення, оглядають та перевіряють усе, що не дає спокою людям. З початку військової агресії Росії проти України оперативники виявляють чимало бойових небезпечних предметів.

Поліцейські нагадують що у разі виявлення підозрілих предметів, речей, зброї чи боєприпасів, необхідно одразу повідомити на лінію 102 чи 101. За жодних обставин не підходити близько та не чіпати небезпечний предмет. Поки чекаєте на рятувальників та поліцейських, подбайте, щоб ніхто з людей не заходив у потенційно небезпечну зону. Для цього позначте місце знахідки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою.