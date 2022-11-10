Знайшов на горищі банку з доларами: молодик поцупив усі гроші у батьків коханої і купив собі автомобіль

Таємне викрадення майна інкримінують працівники Кременецького районного відділу поліції мешканцю обласного центу. Чоловік привласнив чималі гроші.

З заявою про крадіжку до поліцейських звернувся мешканець одного з сіл району. Пенсіонер розповів що зі сховку в будинку зникли усі заощадження.

У ході проведення розшукових заходів працівники карного розшуку, оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився співмешканець доньки потерпілого. Чоловік в минулому вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Підозрюваний з жінкою проживав в Тернополі, однак, часто навідувався до родичів на Кременеччину. Якось випадково почув, що господарі усі свої збереження тримають в будинку. Зловмиснику таки вдалося знайти сховок на горищі. Там у банках під дошками зберігалися євро та долари. Зять почав потроху виносити їх. Гроші витрачав на особисті потреби: погасив усі свої заборгованості, оплачував оренду житла та навіть придбав автомобіль.

Коли власники виявили крадіжку – грошей зовсім не залишилося. Новий родич витратив понад 250 тисяч гривень.

За протиправний вчинок тернополянин тепер відповідатиме перед Законом згідно ч.4 статті 185 Кримінального кодексу України.