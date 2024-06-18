Зловмисник, проникнувши до будинку сусідки, викрав гаманець з грошима. Сума збитків, завдана потерпілій, – майже 9 000 гривень.

До дільничного офіцера поліції Кременецького райуправління звернулася жителька села Куликів. Жінка скаржилася, що невідома особа шляхом підбору ключа проникла до її будинку і викрала гроші. Зловмисник не тільки зумів відімкнути замок вхідних дверей, а й замкнути його, – так що жінка одразу й не помітила крадіжки, допоки односельчанка не запитала, хто був у неї в «гостях».

Непроханого «гостя» встановили поліцейські. Ним виявився сусід потерпілої. Чоловік декілька місяців тому знайшов ключ від замка вхідних дверей, який жінка випадково загубила, й чекав нагоди, аби вчинити крадіжку. Сталося так, що господиня поїхала до райцентру, тоді зловмисник й проник до чужого помешкання. У сховку знайшов гаманець з грошима – забрав усе, – майже 9 000 гривень.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.