Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 вересня близько 20 години у селі Новостав на Шумщині. Водій невстановленого транспортного засобу збив місцевого жителя і зник з місця події.

Чоловіка 1956 року народження доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося.

Упродовж доби співробітники Кременецького райвіддділу поліції, обласного управління карного розшуку спільно з працівниками управління патрульної поліції в області посилено працювали, аби встановити транспортний засіб та водія.

У ході вжитих заходів поліцейські розшукали транспортний засіб, причетний до аварії, та його водія – жителя Хмельницької області. Під час огляду вантажного автомобіля «Renault Premium» були виявлені характерні пошкодження для ДТП.

Вантажівку помістили на арештмайданчик. Призначено проведення експертиз.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Триває досудове розслідування.