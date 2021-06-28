Знайшли в кукурудзі: на Тернопільщині розшукали дворічну дівчинку, котра зникла ще вчора увечері

Маленьку Вікторію Попадин знайшли живою на неушкодженою.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції у неділю, 27 червня, близько 23.30. Дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка та пішла в невідомому напрямку.

До пошуків зниклої були задіяні співробітники найближчих відділів та відділень поліції, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці, рятувальники. Розшукувати дитину допомагали місцеві жителі.

Пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.

Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години у кукурудзяному полі. З дівчинкою все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.

Правоохоронці вдячні усім, хто долучився до пошуків дівчинки, та закликають дорослих посилити контроль за дітьми та не залишати їх без нагляду. У разі зникнення неповнолітніх не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію 102.