Вчора емоційне обговорення у соцмережах викликав допис Галини Кравчишин у групі Тернопільські плітки про те, що під Тернополем на паркані виявили мертвим старенького, який начебто втікав з геріатричного пансіонату.

У поліції кажуть: “випадок із смертю чоловіка мав місце”, пише Терміново.

“…от сьогодні дізналася що вчора з Петриківського будинку людей похилого віку втікала людина, адже цей центр як гетто закрили на карантин, і от той чоловік хворий, немічний, житель Петриків, втікав через паркан і зачепився і до ранку висів на паркані де його мертвого знайшли висячим на цьому паркані… директор цього закладу у відпустці… прочитала в засобах масової інформації, що в цьому закладі 36 хворих на ковід… можливо, і цю мученицьку смерть спишуть на ковід… хто знає про цей випадок спростуйте або підтвердіть… ще питання до обслуговуючого персоналу… чи ви працюєте що не побачили відсутність чоловіка цілу ніч? хто відповість за мученицьку смерть старенького чоловіка? чи нам вже всім ковід забрав не тільки розум, але і людяність?”, – йдеться в дописі жінки.

В коментарях люди не приховують обурення.

“Хворих потрібно в лікарні лікувати, а не закривати як в зоні. Хто відповість за це безглузде рішення? Уявляю який важкий психологічний стан людей, яких, і оголошено хворих і здорових закрили в приміщенні, до смерті злякавши ковідом. Я ж попереджала про можливі наслідки. Гіпертонічний криз, інфаркти, інсульти як мінімум гарантовані. У них від страху нервові зриви будуть. Чи на це і розраховано?” – запитує Ірина Чорна.

“Люди в такому віці й з дому втікають, ніхто не знає чому і куди. Ними керує Альцгеймер. Навіть людина, що від народження і до старості прожила в одній хаті, хоче йти додому, куди, вона й сама не знає. Це біда, це хвороба, їх дуже важко встерегти”, – додає Oksana Zavadska.

Світло на історію проливають коментарі ще двох жінок.

“Він і до того постійно втікав через паркан…”, – Тоня Чорна.

“Помітили і шукали ще в неділю, але знайшли в понеділок”, – Таня Крива.

Як коментують у відділі комунікації Тернопільського відділу Нацполіції, випадок із смертю чоловіка у пансіонаті справді був. Однак смерть насильницькою не була.

Це підтвердили експерти, провівши розтин тіла 65-річного чоловіка.

11 серпня до поліцейських надійшло повідомлення директора Петриківського геріатричного пансіонату, що на території закладу на огорожі виявлено тіло 65-річного підопічного.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення огляду слідів насильницької смерті та тілесних ушкоджень не було виявлено. Це підтвердила і судово-медична експертиза. Також стало відомо, що ПЛР-тест, відібраний у чоловіка ще за життя, був негативним.

Зі слів директора пансіонату, померлий періодично самовільно покидав територію геріатричного закладу, порушуючи умови внутрішнього розпорядку. При житті хворів серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, у вівторок, 11 серпня, обласний штаб по боротьбі з коронавірусом вирішив закрити пансіонат на ізоляцію – там зафіксували спалах коронавірусу: у 23 підопічного та одного медпрацівника підтвердили коронавірус.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на ранок 13 серпня в селі Петриків зафіксували ще 32 випадки за минулу добу.

– Це підопічні та працівники закладу, – пише на своїй фейсбук-сторінці очільник області Володимир Труш. – На сьогодні у пансіонаті вже 64 позитивних на COVID-19. Це 46 підопічних та 18 – працівників.

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