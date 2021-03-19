18 березня до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від жительки села Крутнів про те, що в період часу з 10 до 13 години невідома особа проникла до її будинку і викрала 20 тисяч гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що невідомі особи проникли до помешкання селянки, знайшовши під металевим підвіконником ключі від вхідних дверей, де їх залишила господиня. Гроші зберігалися в конверті в шафі на полиці під одягом, тому зловмисникам теж не склало труднощів знайти те, за чим прийшли.

Попередньо відомо, що до крадіжки можуть бути причетні особи ромської зовнішності, адже напередодні односельці потерпілої бачили трьох незнайомців, котрі ходили вулицями населеного пункту.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ККУ. Поліцейські вживають заходів із встановлення та пошуку підозрюваних, а краян закликають відповідальніше ставитися до збереження власного майна.