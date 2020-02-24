За вчинення хуліганських дій доведеться понести покарання 21-річному уродженцю Хмельниччини. Зловмисник у Тернополі на вулиці 15 Квітня побив працівницю ринку за те, що та зробила йому зауваження.

Із заявою про нанесення тілесних ушкоджень до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 55-річна місцева жителька.

За її словами, на ринку, де вона працює, на неї напав невідомий чоловік.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілу, свідків події. Встановити обставини інциденту також вдалося завдяки камерам відеоспостереження.

З’ясувалося, того вечора компанія молодих чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушували громадський порядок на ринку та стукали по ролетах торгових кіосків. Працівниця зробила їм зауваження. Проте один із хлопців відреагував агресивно. З кулаками накинувся на жінку. Двічі рукою вдарив в обличчя та ногою в груди. Після цього втік разом з компанією.

В ході проведення слідчих дій поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 21-річний уродженець Хмельницької області. Він вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, розповіли у поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії хмельничанина слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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