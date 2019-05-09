Дві ручні гранати виявили біля кладовища у селі Товсте Гусятинського району.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Загалом за минулу добу в області виявили вісім вибухонебезпечних предметів. Так, у селі Літятин Бережанського району, у потічку, знайшли артилерійський снаряд. Два боєприпаси – мінометну міну і снаряд – виявили на Зборівщині. Ще одну міну, снаряд і ручну гранату знайшли у селі Білоскірка Тернопільського району.

Цього ж дня піротехніки вилучили та знешкодили авіабомбу SD-4, виявлену напередодні в полі поблизу села Торське Заліщицького району.

Із початку року на території області зареєстровано випадки виявлення 282 боєприпасів часів минулих воєн.