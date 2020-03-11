Молодик гостював у своєї знайомої. Коли жінка, випивши зайвого, заснула, гість взявся виносити з чужого помешкання техніку. Зі слів потерпілої, зникли телевізор та мікрохвильова піч. Вартість краденого – 12 тисяч гривень.

До поліцейських Збаразького відділення поліції надійшла заява від жительки райцентру про те, що з її помешкання невідома особа винесла техніку. Розпитавши жінку про події, що передували крадіжці, правоохоронці з’ясували, що гостював у неї знайомий – 28-річний молодик, котрий лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі за вчинення майнових злочинів. У ході оперативних заходів причетність останнього до вчинення крадіжки підтвердилася.

Поліцейські з’ясували, що крадену техніку зловмисник здав до ломбарду, виручивши за все дві тисячі гривень, котрі одразу ж витратив на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.