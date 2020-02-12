Хто знає – може приймати рішення,

Хто приймає рішення – може запровадити зміни,

Хто запроваджує зміни – може поліпшити якість!

Інституційний аудит – новий термін, який вимагає від освітян розуміння всіх аспектів та новацій, які він охоплює, а також потребує коментарів та роз’яснень, особливо для учасників цього процесу: керівників закладів освіти, педагогічних працівників, учнів, батьків, засновників, громадськості.

Державна служба якості освіти та її територіальні органи розгорнули активну роз’яснювальну кампанію щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, проводять заходи практичного спрямування, де найціннішим є обмін досвідом, вивчення практик, визначення напрямів подальшої діяльності, а також організовують навчання і освітніх експертів, і керівників закладів освіти, у яких відбудеться інституційний аудит.

11 лютого в приміщенні Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» відбувся воркшоп «Знай. Вивчай. Упроваджуй» з питань організації та проведення моніторингу освітнього процесу та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах освіти Тернопільської області, ініційований управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області.

У заході взяли участь освітні експерти, які будуть залучені до інституційних аудитів, керівники та заступники керівників закладів освіти Тернопільської області, в яких відбуватиметься інституційний аудит у 2020 році. Об’єктом обговорення став системний процес вивчення якості освітньої діяльності самими керівниками закладів освіти, представниками методичних установ, засновниками, фахівцями зі служби якості освіти та міжнародними організаціями, які періодично моніторять результативність української школи.

Тож актуальним питанням для присутніх на воркшопі стали практичні аспекти розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Цікавими були виступи регіональних тренерів – управлінців-теоретиків і практиків, які пройшли навчання з питань створення та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, апробовують отримані знання у практичній діяльності і будуть залучені до навчання команди експертів Тернопілля, а також до проведення інституційних аудитів закладів освіти області.

У підсумковому виступі начальник управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталія Моравська навела ряд аргументів на користь того, чому не варто боятися інституційного аудиту, оскільки діяльність закладів освіти прозора, регламентована нормативними документами, злагоджена та активна, механізм проведення аудиту зрозумілий, оприлюднена схема та система оцінювання освітнього середовища, результатів роботи здобувачів освіти, педагогів та освітніх управлінців, а територіальні органи Державної служби якості освіти відкриті для консультацій та спілкування, надають кваліфіковану допомогу закладам освіти щодо проведення самооцінювання.

Нагадаємо, що інституційний аудит це різновид заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про загальну середню освіту, вдосконалена версія атестації шкіл (ліквідованої сьогодні), яка була спрямована, здебільшого, на формалізований контроль і перевірку. Головна ж місія аудиту – допомогти закладам освіти підвищити якість їхньої діяльності та сприяти зростанню суспільної довіри до освіти.

Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області