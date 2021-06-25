Відійшов у вічність відомий науковець, політик і дипломат родом з Тернопільщини Богдан Соколовський.

Про це у Фейсбуці повідомила Лариса Мудрак.

“Богдан Соколовський пішов у засвіти.

Політик. Дипломат. Фізик.

Це фото на одній з численних прес-конференцій в період 2005-2010рр. В той час він був Надзвичайним й Поважним Послом, уповноваженим Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки. Я модерувала тоді всі його прес-конференції. Це були перші відкриті війни з Росією, лише тоді енергетичні.

Ми багато й часто говорили про стійкість, відданість, служіння. Історію країни, спадкові травми, ідентифікацію націі.

Він тонко й глибоко відчував особливі ньюанси ролі й можливості України на світовій мапі. Знав те, про що зараз вже не встигають говорити в політичних війнах й дипломатичних діалогах. Знав глибоку сутність. Глибинну.

Ми не договорили. Багато про що.

Він був з західної України, й часами я щиро боронила свою центральну й свій Киів.

Я любила слухати його монологи про енергетику . Й тепер ніхто не зможе пояснити мені важливі історичні особливості.

Я просила його писати спогади – мемуари. Не знаю, чи написав.

Поки його шлях в світле вічне важливіший”.

Богдан Соколовський народився 12 квітня 1954 року у селі Олексинці Борщівського району Тернопільської області.