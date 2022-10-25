Український кінематограф довго “радував” глядачів проблемами з переглядом фільмів після закінчення прокату. Як тільки фільм “виходив” з кінотеатрів – він, фактично, зникав з обріїв.

Нарешті, з’явилося достатньо українських онлайн-кінотеатрів, щоб не обмежувати себе в перегляді. Окремі українські фільми доступні навіть на Netflix. Звичайно, більшість з пропозицій платні. Якщо вас цікавлять безкоштовні розваги – зверніть увагу на фільми з Youtube чи спробуйте грати слоти безкоштовно. На Youtube багато українських фільмів викладені без плати за доступ. Це робиться задля того, щоб популяризувати сучасну українську культурі. Та підтримати українців у складні часи.

7 популярних фільмів, які доступні в інтернеті

Ось найпопулярніші українські хіти кінопрокату останніх років. Всі ці фільми можна легко знайти для перегляду в інтернеті:

“Сторожова застава” (2017) – перший український історичний фентезі-блокбастер. Розповідає про пригоди сучасного хлопця Віктора, який потрапив у часи Київської Русі та допоміг боронити рідну землю. Доступний безкоштовно на Youtube. Також представлений в онлайн кінотеатрах Нетфлікс, Мегого, Київстар.ТБ та в Google Play. “Кіборги” (2017) – знаменита історія захисників Донецького Аеропорту. “Кіборги” достойні звання головної воєнної драми, знятої в незалежній Україні. Побачити фільм можна на Такфлікс, Мегого та в Київстар.ТБ. “Поводир” (2014) – історія сина американського інженера, який став кобзаревим поводирем у страшні 30-ті роки. Фільм нещодавно з’явився на світовому сервісі Netflix. В Україні його також можна переглянути на Sweet TV, Київстар.ТБ та Takflix. “Скажене весілля” (2018) – відзначена великою увагою українців комедія про міжнаціональні відносини. Дочка Катя привозить свого нареченого знайомитися з батьками у село. Але ж наречений – чорношкірий француз! Переглянути стрічку можна на Ютубі безкоштовно. Також вона доступна користувачам Мегого та Світ ТВ. “Мої думки тихі” (2019) – тепла та торкаюча трагікомедія про сімейні стосунки та проблеми запису голосу крижнів. Стрічка стала справжнім подарунком для всіх любителів небанального кіно. В наявності на Netflix, Tekflix, Sweet TV, Kyivstar TV. “Хайтарма” (2012) – знаковий фільм, що розказує про трагедію кримськотатарського народу. У центрі стрічки – льотчик-герой Аметхан Султан, вимушений спостерігати депортацію свого народу радянським урядом. Подивитися фільм можна на Youtube у відкритому доступі. Також він представлений на iTunes, Sweet Tv, Київстар.ТБ. “Снайпер. Білий ворон” (2022) – новинка прокату, яка вже доступна в інтернеті. Фільм основано на реальних подіях 2014-го. Він розказує про перетворення пацифіста на снайпера, спричинене особистою трагедією. Фільм вже з’явився на Київстар.ТБ та Sweet TV.

Що обрати: помісячну плату чи покупку фільму?

Вибір залежить від того, як багато фільмів ви дивитеся на місяць. Якщо цікавлять 1-2 фільми й годі – достатньо придбати саме їх. Якщо ж ви полюбляєте щось дивитися мало не щовечора – тоді точно придбайте абонемент. Це вийде значно дешевше, ніж купувати фільми по одному.

Крім того, перевірте, де доступні фільми, які ви бажаєте переглянути в першу чергу. Як бачите, деякі стрічки представлені лише на 1-2 сервісах. В такому разі, мимо цих сервісів пройти не вийде. Так само, не забудьте впевнитися, що бажаних фільмів немає у відкритому доступі на Youtube. Якщо ви лише знайомитеся з українським кінематографом – там достатньо популярних стрічок на перший час.