Кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрили працівники Заліщицького відділення поліції щодо 46-річного жителя одного із сіл.

Поліцейським стало відомо, що мешканець району в своєму помешканні незаконно зберігає небезпечні предмети. Під час санкціонованого обшуку у чоловіка виявили 78 патронів різного калібру та 50 грам речовини схожої на порох. Підозрюваний розповів, що знайшов небезпечні знахідки ще наприкінці 2019 року в лісосмузі неподалік населеного пункту. Їх поліцейські вилучили та направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України».